Les impôts nouveaux vont arriver

Les impôts, c’est pour bientôt. Les contribuables recevront leur déclaration d’ici le 5 février. Nouveauté cette année, les gains réalisés grâce à des jeux d’argent de petite envergure, des casinos ou des maisons de jeux ne seront plus assujetties à l’impôt. Pour ce qui est de Swiss Lotto, de l’EuroMillions ou des casinos en ligne, les gains seront exonérés jusqu’à un million de francs. L’intendance bernoise des impôts a profité de sa conférence de presse jeudi pour faire d’autres annonces.

Elle a notamment souligné que les déclarations en ligne sont de plus en plus utilisées. 115'000 personnes sont passées par ce biais l’an dernier. A partir de cette année, il sera possible de transmettre encore plus de documents par Internet. Toutes les informations à ce propos seront disponibles sur la plateforme Internet du canton. L’intendance des impôts a enfin annoncé que, dans le cadre des échanges automatiques de renseignements avec l’étranger, 135'000 comptes établis hors de Suisse ont été attribués à des citoyens du canton. Parmi les 400 comptes dont le solde était supérieur à un million, sept n’avaient pas été déclarés. Des procédures en rappel ou en soustraction d’impôt ont été ouvertes.

A noter encore que 1'000 dénonciations spontanées ont été enregistrées l’an dernier, contre 3460 l’année précédente. Cela représente des recettes fiscales de plus de 22 millions de francs pour le canton et les communes. /comm-ast