Page de vie : Tamara Horisberger

Juriste de formation, Tamara Horisberger a décidé de vivre de sa passion pour les chevaux. Elle a franchi le pas il y a 3 ans et a acheté une ferme et sept hectares de terre à Champoz pour faire de l’élevage et former des chevaux à la compétition. Cavalière aguerrie de saut et de dressage, cette fille d’éleveur est tombée dans la marmite dès sa plus tendre enfance. C’est à 3 ans qu’elle a reçu son premier poney.

Natacha Mengoli lui a demandé à quand remonte sa plus longue trêve sans monter à cheval :