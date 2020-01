Deux accidents sur l'A16

Deux accidents de la route ont paralysé l’A16 mardi matin à la hauteur de Malleray. Pour une raison qui reste à définir, une voiture a dévié de sa trajectoire vers 9h30 et fait un tête-à-queue avant de s’immobiliser contre l’entrée du tunnel. Blessé, le conducteur a dû être pris en charge par des ambulanciers. Peu de temps après et au même endroit, deux véhicules se sont percutés par l’arrière, cette fois sans faire de blessé. Le tronçon a dû être fermé durant 1 heure environ pour permettre l’intervention de la police et des secours. /nme