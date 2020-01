Une fondation pour soutenir les jeunes talents régionaux

« Donner des ailes à des jeunes talents ». Tel est l’objectif de la Fondation Serge Mérillat lancée mardi à Bienne par la coprésidente du HC Bienne Stéphanie Mérillat et son frère Sébastien en mémoire de leur père.

Cette nouvelle structure aidera financièrement des sportifs et des artistes de la région en devenir tout en leur permettant de poursuivre leurs études. Dans un premier temps, dix jeunes âgés entre 12 et 25 ans seront aidés à hauteur de 500 francs par mois durant une année. Les candidatures peuvent dès à présent être déposées. Les intéressés doivent venir de Bienne, du Jura bernois ou du Seeland. Un objectif sera ensuite fixé avec les candidats retenus et en contrepartie ils devront fournir des renseignements sur leurs parcours afin que les donateurs puissent suivre leur évolution.





Talents

L’aventure a démarré avec la participation de deux jeunes. Zoé Borbély, étudiante à l’institut littéraire Suisse et employée au sein du Théâtre Nebia. Elle a été rejointe par le canoéiste en équipe nationale Noah Huber, apprenti charpentier au lycée technique de Berne. /anl