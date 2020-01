Des Biennois en finale du Concours national Science et jeunesse

Les jeunes de Suisse romande sont de plus en plus nombreux sur la scène scientifique nationale. Les épreuves de sélection des candidats romands en vue du Concours national 2020 de la Fondation Science et jeunesse ont eu lieu samedi dernier à l’Université de Lausanne. 28 projets issus de la Suisse romande ont été retenus pour la finale, dont ceux de quatre Biennois. Le 54ème Concours national aura lieu du 23 au 25 avril à la Haute école spécialisée bernoise à Bienne. /anl