Signwise.ch, la plateforme pour apprendre la langue des signes

Retranscription de l’interview





Marie-Louise Melchior : C’est une entreprise qui a construit une plateforme d’apprentissage en Allemagne et la propose aux écoles, aux entreprises et aux particuliers. L’accent est mis sur l’apprentissage de la langue des signes dans le cadre du CECR (Cadre européen commun de référence pour les langues).





Nadia Chmirrou : Pourquoi avoir choisi le support numérique ?

Nous sommes à l’ère du numérique, nous voulons créer des environnements d’apprentissage disponibles en ligne et correspondants aux dernières possibilités techniques. Cela permettra un apprentissage flexible. De plus, les personnes qui souhaitent apprendre à signer auront accès à la plateforme à tout moment.





Est-ce que c’est un support qui sera gratuit ?

Il y a une offre de base qui sera gratuite. Les personnes intéressées pourront se familiariser avec le programme d’apprentissage dans une leçon de démonstration, sans obligation. Après quelques exercices, ils pourront décider s’ils veulent s’inscrire ou pas. Le prix dépend de la durée et pour l’instant les prix n’ont pas été finalisés.







On rappelle que cette plateforme s’appelle signwise.ch. À quoi elle va ressembler ?

Elle sera conçue selon le CICD (concept d’intégration et de livraison continue) de la Fédération suisse des sourds, cela veut dire que la plateforme sera modulable et différents modules seront disponibles. Cela ressemblera à une plateforme d’apprentissage comme vous l’avez dans différentes écoles.





Ça veut dire qu’il y aura différentes activités qui vont être proposées pour apprendre la langue des signes, comme des jeux ou des interactions ludiques ?

Il y a des modules pour les personnes qui aimeraient bien apprendre la langue des signes, pour les écoles et les entreprises et les modules seront spécifiques. On peut apprendre à signer de manière flexible, c’est-à-dire à la maison ou dans le train. Et si on a besoin de l’aide d’une personne, on pourra payer pour avoir un e-teacher, autrement dit un professeur en ligne, comme ça, on peut encore recevoir des leçons en plus.







Élèves, entreprises, ça veut dire que cette plateforme, c’est uniquement pour ces personnes-là ?

Oui. Pour le moment on fait des modules pour les écoles et les entreprises. Grâce à des modules spécifiques, la langue des signes peut être bien apprise.







La situation aujourd’hui des personnes sourdes et malentendantes est-elle mauvaise ? Ne sont-elles pas assez intégrées dans la société et dans les entreprises ?

La situation en Suisse, c’est que le chômage chez les sourds et les malentendants s’élève à environ 9%, soit 3 fois plus que celui de la population active moyenne. Il est donc important de soutenir des organismes, afin que les entreprises comprennent de plus en plus la valeur ajoutée d’une main-d’œuvre diversifiée en termes de compétences et qu’elles tiennent également compte des personnes sourdes et malentendantes sur le marché du travail.







En sensibilisant les entreprises en leur permettant d’apprendre la langue des signes, pensez-vous qu’elles vont engager davantage des gens qui sont sourds ou malentendants ?

Oui, ça, c’est le but de la plateforme parce que ce n’est pas facile pour les personnes sourdes et malentendantes de trouver du travail aujourd’hui. Une des raisons, c’est le manque d’éducation bilingue dans les écoles et les barrières de communication qui rendent l’accès à l’éducation au travail et à la culture difficile pour les personnes sourdes et malentendantes.