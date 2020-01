Soutien municipal au mémorial de la grève générale de 1918

Les autorités biennoises apportent leur contribution à l’édification prévue d’un mémorial de la grève générale de 1918. Elles ont annoncé mercredi soutenir à hauteur de 3'000 francs à la charge de leur propre crédit un mémorial prévu sur la place du Marché-Neuf à l’initiative de l’Union syndicale Bienne-Lyss-Seeland. Le monument a pour but de rappeler les événements passés à Bienne et de créer ainsi un lieu de mémoire collective. Pendant plusieurs décennies, l’emplacement choisi a été le point central de rassemblements, notamment pour le 1er mai, et est donc particulièrement adapté comme lieu du souvenir pour la grève générale de 1918. De l’avis du Conseil municipal, il est donc logique de créer un souvenir pérenne dans le domaine public. « Cela ne permet pas «uniquement» un regard sur le passé, mais peut contribuer à refléter ces événements et à créer un lien durable avec le présent », indique l'éxecutif dans un communiqué. /anl