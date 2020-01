Pôle santé mentale se reconstruit

Des forces neuves pour redynamiser la psychiatrie. Pôle santé Mentale a fait le bilan jeudi de son intégration au sein de l’Hôpital du Jura bernois amorcée il y a une année et demie. Le département est en plein développement, il est le plus grand au sein de l’établissement avec notamment plusieurs sites à travers le Jura bernois et Bienne. Trois nouveaux médecins cadres ont rejoint l’aventure. Ensemble, ils réfléchissent aux perspectives d’avenir ainsi qu’aux enjeux.





Bilinguisme

L’offre bilingue devra par exemple être développée en raison d’une augmentation de la patientèle germanophone. Elle est particulièrement marquée dans le domaine semi-hospitalier. En 2019, au total, 2'390 cas ont été ouverts.





Renforcer les synergies

Pôle santé mentale propose une importante synergie entre la psychiatrie et les soins somatiques. Cela permet notamment des diagnostiques multiples, comme l’explique le directeur de l’HJB, Dominique Sartori :