Bienne : l’Ancienne Couronne vers un espace d’art professionnel

L’Ancienne Couronne en vieille ville de Bienne va connaître un changement d’affectation. La Ville a indiqué dans un communiqué vendredi vouloir utiliser le bâtiment comme un espace d’art professionnel. Jusqu’ici, il était employé comme salle d’exposition par des artistes amateurs. « Les lieux ne bénéficiaient ni d’une sélection des projets, ni d’un programme centralisé, ni d’une communication dédiée », indiquent les autorités biennoises.





Candidatures jusqu’en avril

Afin de trouver les personnes intéressées par ce projet, la Direction de la formation, de la culture et du sport de la Ville met au concours les espaces à destination de commissaires d’exposition, d’artistes ou d’organisatrices et organisateurs dans le domaine des arts visuels. Les dossiers de candidature doivent contenir un projet de développement du lieu et être remis d’ici le 15 avril 2020 par courriel au Service de la culture (kultur.culture@biel-bienne.ch). Les locaux seront attribués par un comité d’experts pour un mandat de trois ans à partir de janvier 2021.





Des travaux à réaliser

L’Ancienne Couronne est un bâtiment datant du XVIe siècle. Ses locaux offrent une surface de plus de 150 m2. D’ici à 2021, des travaux y seront menés pour permettre l’organisation d’expositions d’art dans des conditions de qualité. Des changements seront notamment effectués au niveau de l’éclairage, de la disposition des parois et du système d’accrochage des œuvres. /comm-jrg