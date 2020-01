Endiguer la hausse des coûts de la santé par la collaboration

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration veut faire mieux. Sous sa nouvelle appellation, la DSSI a présenté les axes de son développement futur vendredi matin à Berne à l’occasion de sa conférence de presse annuelle. Simplification des procédures et recours au numérique ont notamment été au cœur des enjeux. Le conseiller d’Etat bernois et directeur de la DSSI Pierre-Alain Schnegg l’a d’ailleurs dit d’entrée : « Il faut diminuer les coûts de la santé ! ». Chiffres à l’appui, il a martelé que le canton de Berne devait agir pour limiter une inflation constante.





Accentuer la collaboration…

Parmi les mesures présentées, la collaboration entre tous les partenaires impliqués doit notamment être améliorée. « C’est indispensable si le canton veut continuer à assurer des prestations de qualité », a affirmé Pierre-Alain Schnegg. Dans cette perspective, le partenariat public-privé entre l’Hôpital du Jura bernois et Swiss Medical Network a été cité en exemple, au même titre que les campus de la santé des régions du Simmental et du Pays de Gessenay/Saanen.