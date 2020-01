Une lettre anonyme vise le Pré-aux-Bœufs

Le directeur de l’hospice du Pré-aux-Bœufs à Sonvilier est pris dans la tourmente. Une lettre anonyme dénonce les conditions de travail au sein de l’institution qui s’occupe de personnes souffrant de problèmes socio-psycholgiques. Il y régnerait un climat de peur et les critiques n’y seraient pas tolérées par la direction.





Les « lanceurs d’alerte de la Suze »

La lettre anonyme a été adressée il y a quelques jours à tous les actionnaires de l’entreprise Seelandheim SA indique le Journal du Jura dans son édition de vendredi. Il s’agit de la société anonyme qui a repris le foyer du Pré-aux-Bœufs il y a trois ans et demi. Depuis la reprise, dénoncent les signataires qui se font appeler les « lanceurs d’alerte de la Suze », les relations entre personnel et direction n’ont cessé de se dégrader. Les critiques envers la direction ne seraient plus possibles de peur de perdre son travail : un climat délétère autant pour les employés que pour les résidents, dénoncent les signataires. Ces derniers estiment que plus de la moitié des 60 membres du personnel sont mécontents de la situation actuelle. Un nombre important d’employés aurait par ailleurs déjà démissionné.





Reproches rejetés

Sur le fond, le Conseil d’administration et le directeur de l’hospice rejettent tous les reproches qui leur sont adressés. Ils ont également tenté sans réussite d’empêcher la publication de l’article dans la presse par une mesure superprovisionnelle. /jrg