Des dessins humoristiques pour briser le tabou des règles

Aborder franchement la thématique de la menstruation. Le théâtre du Pommier à Neuchâtel expose depuis ce week-end et jusqu’à fin février les œuvres de Manon Roland. Cette graphiste lausannoise publie régulièrement sur les réseaux sociaux des dessins où elle met en scène des épisodes de sa vie. Son avatar évoque sans tabou la question des règles et des désagréments que le phénomène cause à elle-même, mais aussi à de nombreuses femmes. L’objectif de Manon Roland est de casser le tabou et la honte qui accompagnent cet épisode mensuel de la vie féminine.

Elle-même dit avoir ressenti le besoin de se défouler, d’évacuer la colère qui accompagne ses règles, toujours très douloureuses et accompagnées de chamboulements émotionnels. Manon Roland ajoute avoir reçu des réactions très positives et apprécié ces moments de partage avec les internautes.

Aujourd’hui, elle se réjouit de voir les dessins qu’elle aligne depuis cinq ans prendre place dans une exposition, intitulée T’as tes règles ? ; un moyen d’ouvrir encore davantage le dialogue sur ces questions menstruelles. /sbe