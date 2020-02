Dénoncés pour avoir annoncé des radars

La police a mis le grappin sur des annonceurs de radars. Après une enquête de plusieurs mois, 200 personnes ont été dénoncées au Ministère public, selon un communiqué de la police cantonale bernoise publié mardi.

Au printemps 2019, deux hommes ont été interpellés entre Lyss et Schönbühl pour diverses infractions à la loi sur la circulation routière. Dans ce cadre, des téléphones portables ont été saisis et analysés. Les investigations menées par des spécialistes de la police ont alors permis d’identifier quelque 200 personnes, soupçonnées d’avoir publié ou partagé des avertissements concernant des contrôles de vitesse et de circulation dans des groupes de discussions sur les réseaux sociaux. Après une enquête de plusieurs mois, ces 200 personnes ont été dénoncées au Ministère public. Elles devront répondre de leurs actes devant la justice. /comm-mdu