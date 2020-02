Grave accident sur l’A5 à Bienne

Un homme a été gravement blessé mardi à Bienne. Un accident de la route s’est produit peu avant midi dans le tunnel du Büttenberg sur l’A5. Selon les premiers éléments, les deux véhicules circulaient l’un derrière l’autre en direction des Champs-de-Boujean. Le camion a heurté l’arrière de la voiture, qui a alors été déformée et repoussée par la force du choc.

L’accident a créé des bouchons. Comme plusieurs automobilistes n’ont pas participé à temps à la création d’un couloir de secours, il a été difficile pour les forces de l’ordre d’atteindre les lieux de l’accident, selon le communiqué de la police cantonale bernoise.

Le conducteur de la petite voiture, âgé de 36 ans, a été grièvement blessé dans l’accident. Après avoir été libéré de l’habitacle, il a été pris en charge par une équipe d’ambulanciers, qui l’a transporté jusqu’à la sortie du tunnel. La victime, qui se trouvait dans un état critique, a ensuite été héliportée par la Rega à l’hôpital.

L’intervention des secours a duré trois heures. L’autoroute entre Mâche et la jonction des Champs-de-Boujean a été fermée et une déviation a été mise en place. Les deux véhicules accidentés ont dû être remorqués. Les pompiers professionnels de Bienne ont aussi été mobilisés pour absorber du liquide déversé sur la route. Enfin, l’Office des ponts et chaussées s’est chargé des travaux de nettoyage. /comm-mdu