Petra déferle sur la région

La Suisse et la région ont été balayées par des vents violents. Durant la nuit de lundi à mardi, des pointes à 153 km/h ont été enregistrées au sommet du Chasseral et les flocons sont tombés jusqu’en plaine. MeteoNews avait émis un avertissement de degré 3, qui était en vigueur jusqu’à midi.





Des perturbations et des arbres tombés, mais pas de blessé

La tempête Petra a engendré des perturbations, mais rien d’alarmant, selon la police cantonale bernoise. En tout, la centrale d’engagement a reçu 110 annonces depuis 1h. Une vingtaine concernent la région Jura bernois et Seeland. A Moutier, des barres d'un échafaudage se sont détachées. Les autres annonces ont été reçues depuis le Seeland pour des arbres tombés et des objets envolés. Dans la région d'Interlaken, une personne a été transportée à l'hôpital suite à un accident de la circulation. Un accident de voiture individuel est aussi survenu au Mont-Crosin. L’automobiliste a dévié de sa trajectoire, pour une raison indéterminée, précise la police. Personne n’a été blessé

Le trafic ferroviaire a également été perturbé dans plusieurs régions du pays. Un arbre est notamment tombé sur la voie entre Saignelégier et Glovelier. Un service de bus a été mis en place entre ces deux destinations.





Des coupures de courant



Enfin, plusieurs foyers se sont retrouvés sans électricité à cause de la tempête. Environ 12'000 clients de BKW ont été touchés par des coupures depuis 2h45, et environ 600 le sont toujours. Dans la région, St-Imier, Sonvilier et Renan ont subi des dérangements. À La Ferrière, certains foyers sont encore privés d’électricité. Les techniciens sont à pied d’œuvre pour rétablir le courant.

La région est passée du printemps à l’hiver en l’espace de quelques heures. Un phénomène exceptionnel, comme l’explique Vincent Devanthey, météorologue à Météonews :