L’eau du Jura bernois est-elle touchée par le Chlorothalonil ?

Le Chlorothalonil fait encore parler de lui. Ce pesticide a été classé comme « probablement cancérigène » par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Le canton de Berne a dévoilé jeudi les captages d’eau pollués par le Chlorothalonil. En publiant ces chiffres, le gouvernement a répondu favorablement à une demande de la « Berner Zeitung ».





Seeland touché, pas de mesures pour le Jura bernois

Selon le canton, des dépassements ont été constatés uniquement dans le Seeland et dans la région de Haute-Argovie. On pourrait donc partir du principe que le Jura bernois n’est pas touché mais un léger doute subsiste. En réalité, il n’existe aucune mesure à ce jour. Nous avons contacté le service de l’eau potable de Tramelan. Son responsable nous a expliqué qu’il ne disposait pour l’heure d’aucune donnée. Il a en revanche été décidé, en collaboration avec le chimiste cantonal, de faire des mesures précises concernant le Chlorotalonil au mois de juin.





Pas d’inquiétudes à avoir

Pas de quoi s’alarmer pour autant, selon les différents interlocuteurs que nous avons eu au téléphone. L'agriculture, et donc l’utilisation du Chlorotalonil, n’est pas aussi présente dans le Jura bernois que dans les régions touchées par le problème. L’eau de notre région est propre et de qualité, et il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter. /ami