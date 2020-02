Dégagement de fumée chez AEK à Orpond

De la fumée s’est échappée vendredi peu avant midi du bâtiment AEK à Orpond. La police cantonale bernoise a reçu l’annonce du sinistre qui a touché le fournisseur d’énergie peu avant 12h. Sur place, en face de l’Office de la circulation routière, les pompiers de Bienne et d’Orpond n’ont pas trouvé de foyer de flammes. Aucun blessé n’est à déplorer selon la police. Contactée, l'entreprise qui dépend de BKW a expliqué que le dérangement s'est déclaré au niveau de la chaudière de l'installation. Les raisons du dégagement de fumée restent inconnues pour l'heure. Aucun dégât matériel n'a été constaté. La fourniture en énergie n'a pas non plus été impactée par cet incident. /jrg