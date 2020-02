Une protection accrue contre la e-cigarette

Le Conseil-exécutif veut tout mettre en œuvre pour protéger rapidement les jeunes contre la cigarette électronique. Il indique, dans un communiqué publié vendredi matin, partager la volonté du Grand Conseil d’étendre la protection de la jeunesse aux e-cigarettes et autres produits analogues. Le gouvernement bernois entend inscrire le plus rapidement possible ce point dans la révision de la loi sur le commerce et l’industrie, même si cela demande quelques adaptations.

Un traitement en deux temps

Le gouvernement bernois ne veut pas laisser traîner ce dossier qu’il juge plus que nécessaire. Or, dans le cadre de la procédure de consultation de cette extension de la norme légale aux cigarettes électroniques, un autre objet avait été proposé. Il s’agit de l’adaptation des heures d’ouverture des magasins le week-end. Un point qui avait suscité une vive controverse et qui pourrait même aboutir sur un référendum selon le gouvernement bernois. Pour éviter que ce dossier sensible ne freine l’extension de protection de la jeunesse aux cigarettes électroniques, le Conseil-exécutif a décidé de séparer ces deux volets de la révision, contre l’avis de la Commission des finances du Grand Conseil. Il propose au parlement cantonal de mettre en œuvre, dans un premier temps, uniquement les modifications légales concernant les e-cigarettes et produits analogues. Celles-ci pourraient ainsi entrer en vigueur dès le 1er octobre, si le Grand Conseil valide le projet lors de sa session de printemps.

Concernant la prolongation des heures d’ouverture des magasins, le Conseil-exécutif affirme vouloir mettre en œuvre le projet dans les meilleurs délais. Il précise que des travaux en ce sens ont déjà démarré. /nme