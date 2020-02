Harcèlement scolaire : St-Imier teste une nouvelle méthode

St-Imier prend les choses en main face au harcèlement scolaire. Les écoles primaire et secondaire ont introduit une nouvelle démarche de prévention et d’intervention. Il s’agit de la méthode Pikas, de la préoccupation partagée.

Développée en Suède, cette méthode consiste à mener une série d‘entretiens individuels avec les enfants impliqués, afin de casser l’effet de groupe. Les situations sont ainsi abordées sous un point de vue différent, pour provoquer de l’empathie chez les auteurs d’intimidations et les faire prendre part à la solution, mais aussi préparer les victimes au changement. Le but est de prendre à temps des situations délicates et les désamorcer avant qu’elles n’empirent. La travailleuse sociale en milieu scolaire de St-Imier, Florine Pessotto-Bueche, détaille la méthode :