Les pêcheurs parlent pollution

On n’a pas taquiné le goujon mais on en a parlé, la semaine dernière à Tavannes. C’est là que la fédération des pêcheurs du Jura bernois a tenu son assemblée générale. L’occasion de faire le point sur la pollution qui a tué entre 100 et 150 kilos de poissons dans la Suze l’été dernier entre St-Imier et Cormoret. Une plainte pénale a été déposée et la procédure suit son court.

Sur le terrain, les pêcheurs ont décidé de repeupler artificiellement une partie du secteur et de laisser la nature faire son œuvre sur le reste du tronçon.

Durant l’assemblée, le président a tenu à rappeler que le rôle du pêcheur n’est pas que de prélever des poissons dans les rivières, mais aussi de défendre la nature. /cwi