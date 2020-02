Les trains entre Moutier et Court ne circulent pas lundi matin. Un arbre s’est abattu sur la voie ferrée. La durée de la perturbation est inconnue. Des bus de remplacement circulent entre Sonceboz et Moutier. Les CFF conseillent de prévoir un temps de voyage plus long.

La ligne des Chemins de fer du Jura (CJ) entre Le Noirmont et Tavannes est également interrompue, des retards et des annulations de trains sont possibles. Un système de navette en bus a été mis en place. /jrg