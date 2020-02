L’eau imérienne de bonne qualité

La qualité de l’eau potable est irréprochable à St-Imier. La commune l’a fait savoir mercredi dans un communiqué. De nombreuses analyses ont été réalisées sur le réseau communal l’an dernier et aucune anomalie n’a été constatée.

La surveillance de l’eau distribuée par les Services techniques de St-Imier est de plus en plus pointue, selon la commune. Elle se fait à plusieurs moments, que ce soit lors du pompage, du transport ou de la distribution. Les contrôles effectués lors de la production dans les puits et les sources permettent d’adapter ensuite le traitement de l’eau.

Des analyses sont aussi menées concernant les polluants d’origine industrielle, les micropolluants tels que des résidus de médicaments, ou des pesticides. C’est dans cette catégorie que se trouve le chlorothalonil interdit depuis le 1er janvier et dont il a été beaucoup question ces derniers jours dans le canton de Berne.

Le Département de l’équipement de St-Imier constate avec satisfaction que ces substances n’ont jamais été mises en évidence dans l’eau imérienne. Les analyses ont été menées aussi bien par les Services techniques de la commune que par le laboratoire cantonal.

Plus de cent analyses bactériologiques ont par ailleurs été réalisées en différents points du réseau. Elles n’ont montré aucun problème.

La commune indique par ailleurs que depuis le début de l’année, elle a réparé 6 fuites d’eau sur des branchements privés et une sur le réseau, ainsi qu’une fuite de gaz à la rue des Jonchères. Dans ce dernier cas, des investigations supplémentaires sont encore en cours. /comm-ast