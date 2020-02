Route Tavannes - Le Fuet : fermeture prolongée

La route entre Tavannes et Le Fuet sera fermée plus longtemps que prévue. Elle n'ouvrira pas avant lundi 17h. Les ponts et chaussées du canton de Berne ont annoncé jeudi qu’une dizaine d’arbres sont à nouveau tombés sur le tronçon. Les travaux de déblaiement sont impossibles pour des raisons de sécurité. Pour rappel, la route est fermée depuis lundi en raison de la tempête Ciara qui a fait tomber plusieurs arbres dans le secteur. L’ouverture du tronçon était initialement prévue pour ce jeudi après-midi. /jrg