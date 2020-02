Il y aura bel et bien un 2e tour à Plateau de Diesse. Davy Decrauzat de Lamboing et Catherine Favre Alves de Prêles maintiennent tout deux leur candidature pour l’élection complémentaire au conseil communal en vue de succéder au démissionnaire Manuel Moser. Ils ont respectivement terminé 1er et 2e dimanche dernier. Aucun n’a souhaité se retirer à l’issu du délai qui était fixé à vendredi midi. Le 2e tour aura lieu le 1er mars. /ami-ygo