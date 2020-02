Le nouveau stade d’athlétisme de Bienne nécessite l’abattage de plusieurs arbres

Bienne aura bientôt un nouveau stade d’athlétisme au Long-Champ 1. Les travaux de construction nécessiteront un nivellement du terrain. Pour ce faire, 17 arbres seront abattus dans la deuxième moitié du mois de février. Il s’agit d’imposants peupliers et frênes arrivant lentement en fin de vie. Ils seront remplacés par des chênes fastigiés. Contrairement aux peupliers et aux frênes, ceux-ci ont des racines profondes, ce qui signifie que leurs racines poussent en profondeur et non en largeur, ce qui évitera que les racines qui des arbres grandissants endommagent les futures installations en s’étendant. /comm-ami