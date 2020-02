La moule quagga envahit le lac de Bienne

La moule quagga colonise le lac de Bienne. Cette espèce invasive originaire de la mer noire a été récemment observée par Energie Service Bienne, selon une information du Bund confirmée vendredi après-midi par l’Office des eaux et des déchets du canton de Berne. La moule quagga représente une menace pour la biodiversité. Elle a la faculté de se multiplier rapidement et de tout recouvrir. Elle peut aussi très vite évincer les espèces locales et perturber l’approvisionnement en eau potable en s’incrustant dans des conduites de captage, ce qui génère des coûts considérables. /ast