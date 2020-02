La prochaine exposition nationale s’esquisse

Une expo nationale dans le Nord-Ouest de la Suisse ? C’est ce que propose le comité de Svizra27. Le projet n’en est qu’à ses débuts, mais les cantons de Bâle, de Soleure, d’Argovie et du Jura se sont engagés financièrement. Un concours d’idées sera lancé cet été pour avancer plus concrètement. Jacques Chapatte, responsable du service de l’information et de la communication pour le canton du Jura explique l’idée de base :