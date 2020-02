Evolution « très positive » pour le marché du travail selon le canton

Une année qui a connu une « évolution très positive ». Il s’agit de l’avis du canton de Berne qui a publié son rapport annuel sur la situation du marché du travail en 2019. Une bonne tendance enregistrée « malgré le ralentissement conjoncturel », indique la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. Le taux de chômage (1,8 %) a légèrement diminué dans le canton de Berne au cours de l’année (-0,1 point) et se situe à son plus bas niveau depuis 2007. L’arrondissement de Bienne reste le moins bon élève (2,9 %) suivi en deuxième position par le Jura bernois (2,6 %).





Chômage partiel en hausse

Chiffres moins roses par contre, le nombre de demandes de réduction de l’horaire de travail, soit le chômage partiel, est lui en hausse. Autant les demandes de réduction d’horaire que les personnes effectivement touchées par la mesure sont concernées. Le taux a même explosé en ce qui concerne les personnes touchées durant le 4e trimestre 2019 avec 1'843 cas contre 127 pour la même période en 2018.

En réduisant les horaires de travail, une entreprise peut compenser temporairement une baisse des commandes et préserver les postes de travail, indique le canton dans son rapport. L’assurance-chômage (AC) couvre pendant une durée déterminée une partie des frais de salaire pour les employeurs qui font valoir une réduction de l’horaire de travail. La mesure permet d’empêcher des licenciements consécutifs à des pertes de travail brèves mais inévitables.







Fins de droit en baisse

Enfin, l’année dernière, 2’777 personnes au total sont arrivées en fin de droit. Il s’agit d’une tendance à la baisse par rapport aux 3'026 cas de 2018. Les travailleurs dans cette situation ont épuisé leurs indemnités journalières de l’assurance-chômage. Ils peuvent toutefois rester inscrits à un office régional de placement (ORP) et bénéficier de ses prestations. Dans ce cas, les personnes continuent d’être prises en compte dans les statistiques du chômage. /comm-jrg