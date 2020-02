Sao Tomé prend pied à Neuchâtel

Un peu d’exotisme à Neuchâtel. La Chambre de commerce et d’industrie Suisse - Sao Tomé-et-Principe a été inaugurée jeudi dernier dans la capitale cantonale.

Soa Tomé au large des côtes du Gabon est l’un des pays les plus pauvres au monde, selon les données de différentes organisations internationales.

Mais les deux îles qui composent cette nation, ancienne colonie Portugaise qui a acquis son indépendance en 1975, sont riches en ressources naturelles et matières premières agricoles, avec au premier rang, le cacao et le café.

Avec son histoire chocolatière et sa position de plaque tournante du café à l’échelle mondiale, la Suisse est de fait un partenaire intéressant.

Les liens entre la Suisse et Sao Tomé son encore ténus, mais la volonté de les développer sont là. Les responsables de la nouvelle chambre entendent prendre langue avec la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie afin de discuter de possibles synergies et de voir quels acteurs pourraient répondre aux appels d’offre de Sao Tomé-et-Principe dans des domaines tels que les voies de communication, le tourisme écologique, les transports aériens et navals ainsi que l’énergie.