L’un des duos les plus célèbres du petit écran fête ce mois-ci ses 80 ans : Tom et Jerry, le chat et la souris qui ont marqué des générations, sont sortis de l’imagination des Américains Joseph Barbera and William Hanna en 1940.

Les deux hommes ont produits plus d’une centaine de courts-métrages pour les studios MGM. Ils ont raflé sept Oscars malgré une intrigue simple et répétitive. /mmi