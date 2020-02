Le PSJB dénonce une ordonnance du canton

La nouvelle ordonnance sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés s’attire les foudres du PSJB. Le parti socialiste du Jura bernois a pris position mercredi matin contre le texte mis en consultation par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration. Il estime que cette ordonnance « porte gravement atteinte aux personnes demandant de l’aide aux autorités cantonales, floue la volonté populaire bernoise exprimée en mai 2019 et ternit une fois de plus l’image du canton de Berne au-delà de ses frontières ». Pour rappel, l’ordonnance vise à mettre en application la loi acceptée en décembre dernier par le Grand-Conseil bernois. La consultation court jusqu’à vendredi. /comm-ast