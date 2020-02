Premiers enseignements pour le nouveau directeur de Thorberg

Le personnel de l’établissement pénitentiaire de Thorberg se montre très motivé. C’est ce qu’a pu constater son nouveau directeur, Hans-Rudolf Schwarz. Il a présenté mercredi les premiers enseignements qu’il a pu tirer de ses analyses. Selon lui, les personnes qui travaillent dans l’établissement sont motivées à accomplir leurs tâches quotidiennes et à assurer la sécurité et la protection du public.

Pour le directeur, il est important que le site affirme son identité plus clairement. Selon lui, « L’établissement doit pour cela mettre en œuvre une approche uniforme de l’exécution judiciaire et un modèle centré sur l’encadrement et sur l’accompagnement socioprofessionnel ». Des variantes seront élaborées ces prochains mois avec les collaborateurs pour déterminer comment concrétiser les améliorations et les innovations envisagées dans les différents domaines. /lge