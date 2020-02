Pour affronter l’avenir, le CHB renforce la gériatrie

Le Centre hospitalier Bienne étoffe son offre en matière de gériatrie. Depuis le début de cette année, l’institution a complétement rénové ses deux services de gériatrie aiguë et de réadaptation, qui travaillent de manière interdisciplinaire. L’investissement se monte à 900'000 francs.

Quelque 37 nouveaux postes ont aussi été créés, ce qui représente une augmentation de la masse salariale de 3 millions et demi de francs. Désormais, deux doctoresses dirigent le service (Sophie Condrau et Nadège Barro-Belaygues), contre un seul médecin cadre auparavant. De quoi permettre au CHB de doubler son nombre de lits en gériatrie, passant de 16 à 32, afin de répondre aux besoins croissants de la population et aux défis démographiques. « Le nombre de personnes âgées dans la population augmente constamment en Suisse, et va continuer de croitre » à l’avenir, note le directeur général du CHB, Kristian Schneider. /aju