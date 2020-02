Une campagne pour susciter des vocations

Inciter des jeunes, des étudiants et des professionnels à embrasser une carrière dans l’enseignement tout en valorisant cette profession. C’est le but d’une campagne lancée par le canton de Berne, la HEP BEJUNE, la PHBern et l’association professionnelle Formation Berne.

Entamée à l’automne 2019, cette campagne va connaître dès le mois de mars un nouvel élan avec la diffusion de clips vidéo dans les transports publics, dans les gares de Bienne et de Berne et sur les réseaux sociaux. Elle fait partie d’une série de mesures qui vise à rendre le métier d’enseignant plus attrayant. L’une d’elle, la revalorisation des traitements du corps enseignant du primaire, entrera en fonction le 1er août prochain. /comm-cwi