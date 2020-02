Un brunch à Bienne pour un projet artistique et militant à Athènes

« On veut redonner l’espace aux gens ». Cet objectif est celui de Leefwerk (formé des mots néerlandais « leef » et « werk », soit « vie » et « travail » en français). Cette association est composée de deux Belges et d’un Biennois, Roman Luterbacher. Elle était dimanche dans la cité seelandaise pour y organiser un brunch de soutien en faveur de son nouveau projet. L'événement s'est tenu au Gärbi Breihaus dès 11 heures. Huit cuisiniers biennois y ont proposés des mets improvisés et mis aux enchères.



Leefwerk cherche des fonds pour réhabiliter une ancienne scierie athénienne en un lieu de vie pour les habitants de la capitale grecque. A mi-chemin entre art et militantisme, Roman Luterbacher, qui est l’un des instigateurs du projet Gurzelen à Bienne, nous explique la démarche de son trio :