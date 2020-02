Pour stopper les résidences d’artistes à New York

Il faut stopper les résidences artistiques à New York. Dans une motion déposée au Grand Conseil, l’UDC biennoise Sandra Schneider s’insurge contre les bourses offertes aux artistes bernois. L’élue indique que l’emplacement est inadéquat en raison de la pollution induite par les longs déplacements. Elle propose par conséquent de privilégier des collaborations avec d’autres cantons et les pays limitrophes. C’est oublier toute l’importance culturelle de New York lui répond en substance le gouvernement.





« Une métropole cruciale »

Le Conseil-exécutif a tenu à rappeler que la Grande Pomme est un lieu à part sur la carte culturelle mondiale, « une métropole cruciale qui n’a pas d’équivalent en Europe ». Le gouvernement a également indiqué qu’il s’agit de la seule destination à se trouver aussi loin. Les autres bourses sont proposées à Berlin, Paris ou encore Bruxelles, cette dernière étant réservée aux artistes du Jura bernois. L’exécutif a également rappelé la longue tradition des séjours à New York. Cela fait 38 ans que les ateliers y sont proposés dans deux studios, d’abord à Manhattan et depuis l’année dernière à Brooklyn. Il s’agit de la plus ancienne bourse du canton.





Adopter en postulat

Enfin, des collaborations sont déjà en cours avec d’autres instances culturelles. Les locaux sont utilisés en partenariat avec plusieurs villes suisses ainsi qu’avec les cantons de Neuchâtel et du Jura.

Pour toutes ces raisons le Conseil-exécutif propose d’adopter la motion en tant que postulat. Il précise par ailleurs que la demande de l’élue UDC relève des compétences du gouvernement. Au final, seule concession accordée, l’exécutif prévoit de formuler des recommandations sur des manières de voyager plus écologiquement. /jrg