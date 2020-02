« Un brin d’causette avec… Pro St-Imier »

Ils sont les anges-gardiens des sentiers forestiers. Les bénévoles de Pro St-Imier s’affairent dans les coulisses pour veiller à l’entretien des chemins et des espaces de détente aux alentours de la cité imérienne. Ils sont plus d’une vingtaine de retraités à donner de leur temps et de leur savoir. Leur mission : embellir la nature qui borde la commune. Quelque 200 membres soutien font aussi partie de l’association.





Présentation et photo

Mario Pini est le président de Pro St-Imier. Il était l’invité de La Matinale ce mardi. On fait sa connaissance :