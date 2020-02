Le Royal Arena Festival attire KRS-One et Raf Camora à Orpond

Le casting du Royal Arena a déjà fière allure. Le festival de musique hip-hop d’Orpond, près de Bienne, a levé un coin de voile sur sa programmation mercredi. Les organisateurs ont notamment annoncé la venue de deux grands noms les 21 et 22 août. KRS-One, rappeur américain de 54 ans, et Raf Camora, rappeur et producteur de hip-hop autrichien de 35 ans, seront de la partie. Figurent également à l’affiche Dilated Peoples (USA), Black Moon (USA), ainsi que les groupes helvétiques Chlyclass et psycho'n'odds. D’autres noms seront dévoilés dans les prochaines semaines. /comm-ygo