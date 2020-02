St-Imier : la rue des Jonchères perturbée encore un mois

Les usagers de la rue des Jonchères à St-Imier devront à nouveau changer leurs habitudes. Le tronçon dans sa partie ouest sera fermé dès le 2 mars durant un mois à cause des travaux de remplacement du câble électrique basse tension. Une première phase de ce chantier a déjà eu lieu en octobre. Le secteur touché par l’intervention des Services techniques se situe entre les deux carrefours avec la rue des Fleurs et la rue de la Brigade. Selon le communiqué de la commune de St-Imier, cette année ce sont les trottoirs des bâtiments sis passage d’Erguël 2, 4 et 6, les raccordements du bâtiment de la rue des Jonchères 14, ainsi que la partie en aval de la rue des Fleurs qui sont concernés. Les autorités rappellent qu’afin d’assurer le bon déroulement du chantier, il est interdit de parquer dans la zone des travaux à la rue des Jonchères dès le 2 mars. /comm-jrg