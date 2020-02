Le chômage partiel s’installe dans la région

Les demandes de chômage partiel - aussi appelées réduction de l’horaire de travail (RHT) - explosent dans le canton de Berne depuis le quatrième trimestre de l’année dernière. Ce sont les entreprises industrielles qui sont particulièrement touchées. Le Jura bernois et Bienne en font les frais.

Pour bien comprendre le changement de paradigme quelques chiffres : au cours de l’année 2019, 61 demandes de chômage partiel avaient été faites pour le Jura bernois et Bienne. Cette année, pour le mois de janvier et selon des chiffres partiels pour février, on en est déjà à 28. Autrement dit, en deux mois, presque la moitié du nombre total de demandes faites en 2019 a déjà été atteinte.







Anticiper la mauvaise conjoncture



Plusieurs entreprises de notre région vont commencer de manière effective la RHT dès le mois de mars. C’est notamment le cas de Tornos. Le fabricant de machines-outils prévôtois ne souhaite pas communiquer le nombre de personnes concernées par la mesure, pas plus que les autres entreprises régionales contactées d’ailleurs. La situation économique est effectivement en train de changer et les entreprises anticipent cette mauvaise conjoncture selon Patrick Linder, directeur de la Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP) :