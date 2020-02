Le coronavirus, menace de plus pour les salons horlogers

L’horlogerie suisse est toujours plus menacée par le coronavirus. Les organisateurs du salon Watches & Wonders Geneva, anciennement le SIHH, ont annoncé son annulation jeudi matin. La maison Rudis Sylva, basée au Boéchet, devait participer à l’événement. Celui-ci lui aurait offert une bonne occasion d’augmenter sa visibilité. Toutefois, comme l’explique son responsable Jacky Epitaux, le coronavirus était de toute façon une menace, puisque la clientèle de Rudis Sylva est en grande partie asiatique, et n’aurait pas fait le déplacement en Suisse. Il note également que beaucoup d’entreprises horlogères utilisent des pièces provenant de Chine, et que leur production aurait donc été retardée. Le coronavirus a donc un double impact.