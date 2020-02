Le canton de Berne touché par une affaire similaire à CarPostal

Les CFF et BLS ont perçu des subventions indues ces dernières années. Des conventions ont été signées avec les pouvoirs publics pour rembourser selon l’office fédéral des transports.

Concernant les CFF tout d’abord, plusieurs erreurs systématiques ont été découvertes concernant la distribution des recettes de la communauté tarifaire Z-Pass, dans l'agglomération zurichoise.

Pour BLS, c'est l'offre Libero de l'agglomération bernoise qui est concernée. BLS et sa filiale Busland ont basé leurs calculs sur des recettes trop faibles de cette communauté tarifaire. Par conséquent, la Confédération, le canton de Berne et les autres cantons concernés ont versé des indemnités trop élevées.

Ces cas ne présentent toutefois pas les dimensions de l'affaire CarPostal, selon l'Office fédéral des transports. Les subventions que doivent rembourser les CFF à la Confédération et aux cantons atteignent 7,4 millions de francs. Elles se montent à 43,6 millions pour le BLS et sa filiale Busland. On rappelle que l’affaire Car Postale avait révélées des irrégularités pour plus de 90 millions de francs. /ATS