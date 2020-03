Plusieurs blessés à Grandson

Plusieurs coups de feu ont été tirés samedi en début d’après-midi à Grandson. La Police cantonale vaudoise a communiqué samedi en début de soirée que plusieurs personnes ont été blessées. Les tirs ont eu lieu dans un appartement de la rue Basse. La Police a été informée de la situation vers 12h30.

Un important dispositif policier a rapidement été mis en place à Grandson et dans les alentours. Dans l’appartement, les gendarmes ont trouvé plusieurs personnes blessées. Plusieurs ambulances et deux hélicoptères de la REGA ont convergé sur les lieux. Une enquête pénale a été ouverte par le procureur de service.

Les faits se sont produits dans un lieu confiné et la population n’a pas été en danger, selon le communiqué de la police. La rue Basse à Grandson est à nouveau ouverte à la circulation. Comme déjà annoncé, les festivités des Brandons de Grandson sont maintenues.

Pour des raisons opérationnelles, le Ministère public et la Police cantonale vaudoise ne souhaitent donner aucune autre information pour l’instant. /comm-sma