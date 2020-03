Pas d’interdiction supplémentaire pour la fumée

Le canton de Berne ne prononcera pas d’interdiction de fumer sur les places de jeux publiques et les installations scolaires. La majorité du Grand Conseil n’a pas voulu d’une mesure autant radicale et a préféré suivre le préavis du Conseil-exécutif. Les élus ont accepté sous forme de postulat le texte de la député socialiste Gabi Schönenberger par 85 voix contre 51 et quatre abstentions. Les places de jeux étant du ressort des communes, le gouvernement analysera avec celles-ci quelles mesures sont appropriées. Concernant le périmètre des écoles, le Conseil-exécutif estime que la protection contre le tabagisme passif y est suffisante. /mdu