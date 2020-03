Fête de la solidarité en préparation à St-Imier

« Sensibiliser au développement, à la coopération et à la solidarité ». C’est le but de la Fête de la solidarité. La 9e édition se tiendra le 2 juillet à l’école secondaire de St-Imier (ESSI). Elle est organisée tous les deux ans et proposée aux écoles du Jura et du Jura bernois par la Fédération interjurassienne de coopération et de développement (FICD). Ses organisateurs rappellent volontiers qu’elle n’est pas qu’une fête ponctuelle, mais tout un processus qui débute en janvier pour se conclure par l’événement-phare.

Isabelle Boegli, secrétaire générale de la FICD :