Le SIAMS est compromis

Le SIAMS 2020 pourrait être une victime du coronavirus. Les organisateurs du salon des moyens de production microtechniques qui devrait avoir lieu en avril à Moutier envisagent fortement de repousser la manifestation. Ils l’ont fait savoir dans un communiqué publié mercredi matin. Les autorités ainsi que les exposants ont été consultés afin de disposer d’une base de décision très large et concrète. Une décision finale sera prise rapidement.





Des exposants prudents

Afin de juger des alternatives, les organisateurs ont sollicité le comité des exposants de SIAMS de manière à prendre la meilleure décision possible. Ce dernier recommande la plus grande prudence et relève qu’un SIAMS avec des allées vides est tout autant, voire plus dommageable, que pas de SIAMS du tout.





Les autorités tout autant ennuyées

De leurs côtés, les autorités compétentes sont ennuyées. Elles ne disposent pas de boule de cristal pour lire l’avenir. Mais elles ont fait savoir aux organisateurs du SIAMS que que si la décision devait être prise ce jour, le maintien de la manifestation serait interdit et qu’il parait dès lors raisonnable de repousser la manifestation.





Une décision définitive sera prise rapidement

Les exposants remplissent actuellement un questionnaire en ligne et une synthèse sera effectuée pour que la solution soit la moins ennuyeuse possible pour tous. Pour l’heure, toutes les dépenses et activités en cours ont été bloquées. SIAMS communiquera la décision définitive très rapidement à tous les exposants et visiteurs. /comm-ami