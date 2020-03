Vendre ses taureaux à Saignelégier, c’est fini

Il n’y aura plus de Marché-Concours de taureaux à Saignelégier. Les organisateurs ont annoncé fin février qu’ils renonçaient à la manifestation, car le nombre de bêtes inscrites diminuait d’année en année. Il ne reste donc plus qu’un lieu où les éleveurs peuvent présenter et vendre leur bétail dans tout l’arc jurassien, aux Ponts-de-Martel.Lorsque le comité d’organisation du Marché-Concours de taureaux a renoncé à la manifestation, il ne l’a pas fait de gaité de cœur. Plusieurs éleveurs de la région avait fait part de leur souhait de maintenir l’événement à Saignelégier, alors que de l’autre côté les organisateurs du Marché-Concours des Ponts-de Martel incitaient à un regroupement des deux manifestations, pour éviter qu’à terme les deux ne disparaissent. Cette solution a finalement été adoptée. Les éleveurs de tout l’arc jurassien devront donc se déplacer en terre neuchâteloise. Paul Varin, éleveur du Bémont et habitué du Marché-Concours de taureaux de Saignelégier, fera le déplacement. Il préfère cette option à un simple enregistrement en ligne :