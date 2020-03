Bienne engage une déléguée au 3e âge

Une nouvelle déléguée au 3e âge pour Bienne. La Ville a engagé Nathalie Gigon pour renforcer ses équipes. Elle travaillera au sein du Service à l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse, qui propose notamment des activités et des projets intergénérationnels. Nathalie Gigon est âgée de 54 ans et a grandi à Bienne. Cette géographe de formation travaillera notamment à renforcer l’approche sociale et géographique des InfoQuartiers de la Ville, des lieux d’animation socioculturelle s’adressent à toutes les catégories d’âge. /ast