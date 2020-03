L’OFROU met fin à une situation cocasse sur le pont de Thielle

Le bruit ne dérangera bientôt plus du côté du pont de Thielle. Les riverains de la construction se plaignaient du trafic qui n’a cessé d’augmenter ces dernières années. Plus de 20'000 véhicules traversent chaque jour cette frontière entre les cantons de Neuchâtel et de Berne. Depuis le 1er janvier, la N10 est passée en mains de la Confédération, un changement qui va mettre fin à une situation quelque peu spéciale.

Depuis plusieurs années, des tôles ont été posées sur les barrières du pont et jusqu’à sa moitié. Elles avaient été installées par le Canton de Neuchâtel dans le but de protéger la route en direction de Cornaux et le chemin pédestre qui passent sous la structure, lors du déblaiement de la neige. Aucune fonction anti-bruit donc.

Les riverains ont cependant remarqué une différence marquée quant aux nuisances sonores provoquée par la circulation. Une différence à découvrir ci-dessous en vidéo.