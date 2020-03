L’archéologie bernoise fête son jubilé

Le Service archéologique du canton de Berne souffle 50 bougies cette année. Depuis sa création en mars 1970, le SAB a connu de nombreuses évolutions. Sa mission est toutefois restée la même : préserver et étudier le patrimoine archéologique du canton, et informer le public de ses découvertes. Pour marquer ce jubilé, le Service archéologique du canton de Berne a annoncé vendredi avoir mis sur pied une exposition itinérante intitulée « L’archéologie fait histoire. Trouvailles du canton de Berne ».





Riche héritage mis en valeur

Le public pourra découvrir 16 objets en pierre, en céramique, en bronze ou encore en bois. Ces pièces seront issues de toutes les régions du canton. Les visiteurs pourront notamment admirer les vestiges d’une fresque retrouvés dans une tombe datant du haut Moyen-Age dans l’église de St-Imier. En parallèle, trois courts-métrages montreront le travail quotidien du SAB et un ouvrage retracera son histoire. L’exposition sera inaugurée le 20 mars à Meiringen. Elle fera ensuite escale dans plusieurs communes du canton, dont Tavannes, jusqu’au mois d’octobre.





Découverte en or

Le Service archéologique du canton de Berne a par ailleurs fait le point sur sa dernière découverte vendredi. Il a mis au jour une boucle d’oreille en or celte lors de fouilles de sauvetage dans une forêt près de Kallnach, dans le Seeland. L’objet faisait partie des attributs vestimentaires d’une personne de la haute société ayant vécu vers 550 avant J.-C. Selon le service, ce n’est pas la première boucle d’oreille en or de cette époque découverte en Suisse, mais c’est certainement l’exemplaire le plus raffiné. /comm-mdu